شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن فعالية أي لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصريحات منظمة الصحة العالمية، أنه لا علاج لكورونا حتى الآن ولا ننصح باستخدام الكواشف السريعة.

الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حتى الآن ولا ننصح باستخدام الكواشف السريعة

قالت داليا سمهورى، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أن المنظمة لا توصى باستخدام اختبارات الكاشف السريع فى الكشف عن كورونا، لأن نتائجها غير دقيقة، ويستحيل استخدام الكاشف الخاص بتحليل الـpcr والتى تؤخذ من خلال الفم والأنف لكونها دقيقة.

ترامب يرحب فى اتصال بالسيسى بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع فى ليبيا، فى ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث اعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء أعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار فى ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبى فى تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

سفارة مصر لدى نيقوسيا تنجح فى إعادة عالقين مصريين بالشطر الشمالى لقبرص

قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن السفارة المصرية لدى قبرص تمكنت من نقل إعادة عدد من المصريين العالقين فى الشطر الشمالى لقبرص، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية فى الخارج لإعادة المصريين العالقين من المناطق المختلفة بالعالم.

الطبيب البطل: فضلت استكمال العلاج بين أسرتى وأتابع مع المركز الطبى كل 15 يوما

أكد الدكتور محمود سامى، أنه وصل لمنزله بقرية بقلولة التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة علاجه، بالمركز الطبى العالمى، وأنه تلقى 6 جلسات أكسجين، و6 جلسات بلازما، وسيكمل علاجه بمنزله بقرية، وسيتابع علاجه بالمركز الطبى العالمى كل 15 يومًا.

خروج 5 متعافين جدد بمستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة

أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج 5 حالات اليوم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافو من الفيروس حتى اليوم 28شخصا.

التعليم: تسليم امتحان مادة الدين لطلاب الدبلومات الفنية للإجابة عليه فى المنزل

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، مصير امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية، موضحا أنه سيتم آسوة بما سيتم فى الثانوية العامة فسيتم تسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو مع كراسة الإجابة على أن يجيب الطالب على الامتحان فى المنزل ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء 28 يوليو.

الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة القادمة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضى الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمى والدعوى والإداري.

استكمال مفاوضات سد النهضة بالفيديو كونفرانس بحضور 3 مراقبين

يواصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، لليوم الثانى على التوالى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا.

إجراء مباحثات هاتفية بين مصر واليابان حول التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية

أجرى السفير الدكتور هانى سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع السفير "كاتسوهيكو تاكاشي" مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، تناولت استعراض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُستجد، والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين فيما يتعلق بدعم الإمكانيات الطبية وسياسات الصحة العامة لمواجهة تلك الجائحة، حيث أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية عن تقديرنا للمساعدات المقدمة من الجانب اليابانى لتوفير الاحتياجات الطبية ودعم برامج تنميه القدرات البشرية فى مجال الصحة العامة بمصر.

رئيس الأركان من المنطقة الغربية: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية، ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية.

الصحة تكشف قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول فى المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2020، مؤكدة أن الشروط تتضمن أن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ولابد وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

سفير مصر ببيروت: استقرار لبنان خط أحمر.. ويجب التصدى لمحاولات إثارة الفتنة

أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، أن استقرار لبنان ووحدته خط أحمر وهو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط والأمن القومى العربى، مشددا على أهمية قطع اليد التى تمتد لإثارة الفتنة والتصدى لأى محاولات فى هذا الإطار بكل قوة وحزم.

حفتر يفند أكاذيب إعلام الإخوان ويبحث مع سفير ألمانيا لدى ليبيا إعلان القاهرة

استقبل القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا؛ حيث تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة، الذى أعلنت ألمانيا تأييده فى وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية إصابة 4 من العاملين فيها بمحافظة بورسعيد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نافية ما تردد حول إصابة 46 حالة بفيروس كورونا، كما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعى.

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

كشف اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تقدمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات، وفى مقدمتها تحريك قيمة التذكرة لاسيما وأن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، فيما أن 80% من تذاكر الهيئة تباع للجمهور بـ 4 جنيهات و12% منها بـ 5% و8% منها فقط بـ 6 جنيهات، لكنه بانتظار الرد.

عبور ثانٍ أكبر سفينة حاويات فى العالم قناة السويس الجديدة.. فيديو وصور

شهدت قناة السويس الجديدة اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM OSLO ثانٍ أكبر سفينة حاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة فى رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

الداخلية تضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4630 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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أول متبرع ببلازما الدم: "ربنا أنعم عليك بالشفا ليه تبخل على غيرك".. فيديو

قال مينا أول متبرع ببلازما الدم، أن فيروس كورونا المستجد انتقل إليه من خلال والده، حيث كان يتلقى والده علاجا فى المستشفى، ثم أجرت وزارة الصحة مسحات للأسرة بالكامل لتكتشف أنه حالة إيجابية بالفيروس، ومن ثم تم نقله فورا إلى مستشفى الخليفة ليتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

التعليم العالى فى 6 سنوات.. إنشاء مدينة الفضاء المصرية و25 مستشفى جامعى

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد من 6 سنوات أهمية كبيرة لقطاع التعليم العالى، وهو ما انعكس على سياسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى القطاعات المختلفة التابعة لوزارة التعليم العالى.

"قلب ولدى عليا حجر".. الإعدام لقاتل والده بمساعدة أصدقائه بالمقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم بقتل "عبد الله. س" بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهم خالد.م" بالسجن المؤبد وبراءة أخر، فى اتهامهم بقتل والد الأول بالمقطم.

موقع إيطالى يروج لمعالم مصر.. ويؤكد: لا تفوت رحلتك مع اقتراب عودة الطيران

شجع موقع "تورنيو أوجى" الإيطالى على زيارة مصر فى الفترة المقبلة، وذلك مع الاستعداد لاستئناف الرحلات الجوية مرة آخرى، وإعادة الحياة الطبيعية بعد فترة إغلاق 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، وقال تحت عنوان"احجز رحلتك إلى مصر لاكتشاف أرض الفراعنة" أن "مصر لا تمنح للزوار تاريخ وثقافة تمتد لآلاف السنوات بل أيضا يمنحهم مناظر طبيعية ذات جمال وأهمية غير عادية مع شواطئ مهجورة وخلفيات رائعة للاستكشاف".

خطة البرلمان توصى باعتمادات إضافية 4 مليارات جنيه للصحة والتعليم

علم ”الخليج 365” أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تنتهى الآن من إعداد تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وأن اللجنة قد أوصت بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

نفى بيير نيبيث،مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، صحة الأنباء التى ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه من الصعب وصف اجتماع سد النهضة الذى عقد أمس بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أى نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.

الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية رغم أزمة كورونا

قال الدكتورأحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية فى ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا، حيث تغزو الصادرات الزراعية المصرية جميع الأسواق العالمية.

"الصحة العالمية" عن عودة الحج والعمرة: تحتاج إجراءات مشددة

أكدت الدكتورة داليا سمهورى، مديرة برنامج التأهب للطوارىء واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعى فى العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادى ومنها اجتماعى وكذلك صحى .

نوفا: وزير خارجية اليونان يزور القاهرة 18 يونيو لترسيم الحدود البحرية

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، يزور القاهرة فى ١٨ يونيو الجارى، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

قال أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط انه تم وضع مواصفات جديدة للكمامات للحماية من مرض كوفيد 19 مشيرا إلى وجود 100 دولة تشارك فى التجارب السريرية لعلاجات كورونا.

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن التضخم فى المناطق الحضرية بمصر قد تباطأ لأدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضى، فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة المصرية لتعويض آثار جائحة كورونا العالمية.

مجلس الدولة يتسلم اليوم مستندات تعيين دفعة المعاونين الجدد لعام 2014

يبدأ مجلس الدولة، اليوم الأربعاء فى تسلم، مستندات التعيين الخاصة لدفعة 2014 من معاونى مجلس الدولة والتى تم الإعلان عنها، بالقرارين الجمهوريين، رقمى 233، 238لسنة 2020، من دفعتى 2014، 2015، وسيكون تسليم المستندات على النحو التالي:

عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا.. وارتفاع العدد لـ58 طبيبا

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 58 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور جورج عطية حبيب استشارى أطفال القاهرة، والدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة العامة أسوان، والدكتور سالم خليل أستاذ المسالك طب الزقازيق، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.

رئيس الوزراء للمستثمرين: نعمل على توطين الصناعات المختلفة فى مصر

واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بعدد من المستثمرين، فى نقاش مفتوح، حول أوضاع الاستثمار فى هذه المرحلة الدقيقة التى يعيشها العالم مع حلول جائحة كورونا، والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع فى أنشطتهم وأعمالهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أن تعديل جداول تشغيل القطارات مرتبط بقرار حظر التجوال سواء بتقليص ساعات الحظر أو مدها أو إلغاء الحظر تماما.

التعليم تبدأ تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة لتحقيق التباعد بين الطلاب

بدأت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية فى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز لجان السير استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 21 يونيو الجارى، حيث تقوم المديريات بتجهيز المقاعد داخل اللجان الفرعية وترك مسافات بينها لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس بمسافة لا تقل عن متر ونصف لمواجهة فيروس كورونا المستجد.