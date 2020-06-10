شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إسقاط 50% من فوائد تأخير المسحوبات الشهرية بالمديونية على مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول، وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثمانىسنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.