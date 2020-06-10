الحكومة توافق على زيادة أوامر الإسناد بالأمر المباشر لـ24 مشروعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/6/2020، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على 24 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار.
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