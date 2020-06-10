الحكومة: اعتبار الشريط السياحي بأسوان الجديدة من أعمال المنفعة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات. ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.​

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