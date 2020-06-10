بأسلوب "المغافلة".. تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أمر قاضي المعارضات بحبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كمية من المشغولات الذهبية المملوكة لسيدة تعمل لديها. وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية تمكنت من ضبط (سيدة لها معلومات مسجلة) وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات تعمل لديها- مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بأسلوب "المغافلة". باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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