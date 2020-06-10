الداخلية تلاحق المُحتكرين.. ضبط 620 قضية تلاعب في أسعار السجائر(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يكشف جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

ونجحت خلال 48 ساعة فى ضبط (620 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول، تهرب من سداد الرسوم الجمركية") بإجمالي مضبوطات (364033 عبوة سجائر ).

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وذلك على النحو التالي: ضبط 18قضية حجب عن التداول بإجمالي مضبوطات (264259عبوة سجائر)، و 26 قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالي مضبوطات (3579 عبوة سجائر)، و576 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات (96195 عبوة سجائر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.