بغرض السرقة.. تجديد حبس عاطل خنق مسنة حتى الموت بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر قضائي المعارضات، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بالساحل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تربطه علاقة صداقة بحفيد المجني عليها، ولديه نسخة من مفتاح شقتها، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.

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وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة دخل المتهم لشقة الضحية بحثا عن أموالها، فشعرت به، ما دفعه لخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسرق شاشة تليفزيون وفلاشة وفر هاربا.

وكانت ابنة الضحية اكتشفت حال عودتها للشقة وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام حفيدها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة، فأبلغوا الشرطة.

وتمكنت ضباط مباحث الساحل من ضبط المتهم والمسروقات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.