النيابة تُحقق في تعدى أب على ابنه بالضرب.. والزوجة: "متعاطي للمخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم، تحقيقات موسعة في تداول مقطع فيديو يرصد تعدي أب على طفله، وسبه بألفاظ بذيئة بمنطقة بولاق الدكرور؛ لعدم إلقائه كيس قمامة.

وكشفت التحقيقات أنه عقب رصد مقطع الفيديو أمرت النيابة باستدعاء الطفل المجني عليه ووالده ووالدته كشاهدة عيان على الواقعة، ويستمع الان محمد قاسم وكيل أول نيابة بولاق الدكرور لأقوال الطفل والأب المتهم ويواجهه بما ورد في مقطع الفيديو.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب معتاد الاعتداء على أطفاله بتلك الطريقة بحجة تربيتهم وتأديبهم لأي سبب والتعدي علي زوجته بالسب والضرب.

وقالت الزوجة في التحقيقات إن الزوج يتعاطي المواد المخدرة ما يدفعه لإساءة معاملتهم جميعا فصورته للحصول منه على الطلاق وحضانة أطفالها.