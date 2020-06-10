أخبار مصر | "محلية البرلمان" توافق على 1.3 مليار موازنة لهيئة نظافة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "محلية البرلمان" توافق على 1.3 مليار موازنة لهيئة نظافة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجينى، على موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وتقدر الموازنة التي وافقت عليها، مليار و380 مليونا و585 ألف جنيه مقابل مليار و148 مليونا و500 ألف جنيه العام الجارى، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لانعقادها بحثت حلول جدية لمشكلة النظافة، ولم يحدث فى تاريخ الحياة النيابية أن عُقدت جلسات تتناول هذا الملف بهذا الشكل سواء من حيث الكم أو الكيف أو التنوع من حيث حجم الحضور حتى أنها وصلت إلى 200 اجتماع، لافتًا إلى أن ثمار هذا الجهد أسفرت عن قاعدة بيانات إلى حد ما طيبه ودقيقة نستطيع من خلالها تبنى رؤية سليمة تكون مدعمة بإطار تشريعى، لاسيما أن هناك إرادة سياسية.

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وشدد السجينى على أهمية الإرادة السياسية مستشهدًا بلقائه قبل عضويته بالبرلمان مع أحد الوزراء السابقين للتنمية المحلية، وبالحديث معه حول مستوى القمامة ومنظومة إدارة المخلفات، قال لى "مينفعش موضوع التدوير"، وبالتالى إذا كان المسئول الأول عن المنظومة ليس لديه قناعة بالأمر فماذا تنتظر.

ووافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو صدقي لمناقشة مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2020 2021، فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة 2020/2021.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها علي ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي، كما أوصت اللجنة بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها وإطلاق مبادرة "مصر واجهة نظيفة"، وضرورة الإسراع في إصدار قانون السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال.