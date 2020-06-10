أخبار مصر | "المصريين" يبدأ تلقى طلبات راغبي الترشح للاستحقاقات الانتخابية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "المصريين" يبدأ تلقى طلبات راغبي الترشح للاستحقاقات الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، فتح الباب لتلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية؛ وذلك بعدما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من قوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف دعم مصر.

وأصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارًا ببدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح؛ مؤكدًا أن ذلك الأمر سيتم مع مراعاة كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن "الكفاءة والنزاهة والخبرة ونظافة اليد" تُعد أهم المعايير التي على أساسها سيتم اختيار المرشحين، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل منذ فترة كبيرة على الانتشار في جميع محافظات مصر ورصد كل ما يحتاجه المواطنين وذلك من خلال التفاعل المباشر والاحتكاك مع المواطن المصري في الشارع بصورة مباشرة من خلال أمناء أعضاء الحزب في كل محافظة.

وأكد على أن الحزب سيختار كوادر لها باع في الحياة السياسية ولديها القدرة على خدمة الوطن والمواطن وحل مشكلاته من خلال رصد جميع المشكلات والعمل على إيجاد حلول لها من خلال التعاون مع المسئولين.