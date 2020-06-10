أخبار مصر | برلمانية تطالب بالتصويت الإلكتروني في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بالتصويت الإلكتروني في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات في المادة الثالثة منه أعطى الحق للهيئة بأن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الانتخابات النيابية والبرلمانية، كما أجاز القانون الاستعانة بمن تراه الهيئة الوطنية للانتخابات من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

وأضافت حسونة في بيان لها اليوم: "القانون أعطى لنا الحل كي نتلافى انتشار فيروس كورونا وفى ذات الوقت إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لاسيما ونحن في أشد الاحتياج إلى المؤسسة التشريعية لاستكمال خارطة الإصلاح الاقتصادي وإصدار التشريعات التى تؤمن ذلك".

وتابعت عضو مجلس النواب، آن الأوان أن تكون مصر في مصاف الدول التى تتجه للتصويت الإلكتروني، خصوصا أن مصر لديها من الإمكانيات والآليات الفنية والتقنية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".