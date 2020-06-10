أخبار مصر | وزيرا الإعلام والشباب يبحثان سُبل التعاون بعد عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا الإعلام والشباب يبحثان سُبل التعاون بعد عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا مع تلدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لبحث طرق التعاون في حالة عودة النشاط الرياضى وكيفية التعامل معه إعلاميًا.

وبحث الوزيران سُبل التعاون بين الوزارتين في الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، ودعم الشباب بمجموعة من النماذج المشرفة والتى تمثل قيمة كبيرة لديهم ليس فقط فى المجال الرياضى وانما فى مختلف المجالات، وكذلك عمل حملات توعية لزيادة الوعى لدى الجمهور ومخاطبة الشباب بطرق مختلفة.

وقالت وزارة الدولة للإعلام، إن ذلك يأتي ضمن سياسة وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع الوزارات الأخرى فى مسألة رفع الوعى لدى المواطنين، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع وزراء آخرين خلال المرحلة القادمة.