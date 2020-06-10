مصر | نشرة حوادث الخليج 365: ضبط الأب المتهم بضرب نجله وسبه في مقطع فيديو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: ضبط الأب المتهم بضرب نجله وسبه في مقطع فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

بعد نشر الفيديو على "الفيسبوك".. القبض على الأب المتهم بضرب نجله وسبه

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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