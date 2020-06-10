شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان من المنطقة الغربية: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة كافة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الأربعاء، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر «فيسبوك»، الأربعاء.

ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدى للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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