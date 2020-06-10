شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط توافق على استكمال أعمال البناء المرخصة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أنها كلفت الإدارات الهندسية ومهندسي الأحياء بالموافقة على الطلبات المقدمة لاستكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها بمدن المحافظة، والصادر بشأنها تراخيص بناء، بشرط أن تتوفر بها الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات، وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار التراخيص المقدمة من المواطنين تنفيذا للقرارات الهندسية النهائية الصادرة وفقا للمادة 90- 92 من القانون 119 لسنة 2008 سواء ترميم أو إزالة، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

كان المهندس أحمد درويش، نقيب المهندسين بالمحافظة، التقى المحافظ، مطالبا بإعادة استكمال أعمال الإنشاءات للمباني للانشاءات إنشاؤها والصادر لها تصاريح رسمية، وذلك مراعاة لمصالح الآلاف من المهندسين، وكذا ظروف العاملين في هذا القطاع الهام والحساس، وعرض درويش تشكيل 7 لجان على مستوي المحافظة لفحص طلبات الراغبين في الاستكمال وبحث مدى التزامهم بالاشتراطات القانونية المطلوبة.