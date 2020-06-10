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شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يتفقد تجهيزات مستشفى الصدر لعزل مرضى كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء مجدى مصطفى، نائب مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، وعدد من الأطباء والمتخصصين بجولة تفقدية بمستشفى الصدر لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تخصيصها لعزل المرضى، إضافة إلى مستشفى أبوخليفة وبيت الشباب الدولي على بحيرة التمساح التي تم تخصيصها بطاقة 55 سريرا.
وقال اللواء تامر سعيد إنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى الصدر بالكامل بطاقة 60 سريرا تم تخصيصها للعزل الطبي للمرضى، منها 12 سريرا للعناية المركزة وذلك فضلا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضي الكورونا بطاقة 127 سريرا.
وخلال الزيارة تفقد سكرتير عام المحافظة ومرافقوه من القيادات أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل الداخلى للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات.
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