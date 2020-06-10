شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة، باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب، رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إن ذلك يأتى انطلاقاً من دور محكمة النقض في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي، إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية، وعلى ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظاً على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

وتابع بيان المحكمة: «وارتكازاً على ذلك قام مركز المعلومات بتطوير موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين- وبطريقة كريمة- حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة وهذا واجب المحكمة العليا تجاه الوطن».