شكرا لقرائتكم خبر عن من المحن يُزهر الفن: «حسام» يرسم محمد صلاح على طائرته الورقية.. وفي انتظار منسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بألوان وأحجام مختلفة تزين الطائرات الورقية سماء القاهرة وأحيائها، في ظل إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي كان من ضمنها غلق الحدائق وأغلب طرق الترفيه.

عودة الطائرات الورقية إلى سماء القاهرة كان المشهد الأكثر انتشاراً خلال الأيام الماضية، ومع انتشارها بدأ أبناء الأحياء المصرية الدخول في منافسة بشأن من يمتلط الطائرة الأجمل.

من شبرا الخيمة، قرر الشاب حسام جمال وبسبب حبه للطائرات استغلال موهبة الرسم التي يمتلكها لكي يقدم طائرة ورقية مختلفة، يطبع عليها صورة لشخصيات محببة له ولأصدقائه.

يقول في حديثه للمصري اليوم: «منذ بداية أزمة كورونا والمطالبات بالبقاء في المنازل لتطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس، عادت العديد من الهوايات القديمة التي كانت منتشرة في الشارع المصري قبل انتشار السيوشيال ميديا ومنها الطائرات الورقية».

بطائرة ورقية زين عليها صورة اللاعب محمد صلاح، وبطول متر ونصف قرر «حسام» أن تكون طائرته مختلفة وفريدة: «مع انتشارالطائرات الورقية بدأ نوع من التنافس بين الأحياء على تقديم طائرة مختلفة بشكل جديد، ومن هنا جاءت فكرة الرسم على الطائرة وأن استغل موهبتي في الرسم».

يكمل حديثه: «الجميع بدأ في تنفيذ أفكار مختلفة على الطائرات منها باستخدام أكياس البلاستيك، وغيرها من الطرق، ولكن فكرة محمد صلاح على الطائرة كانت مختلفة على الرغم من تقديم طائرات ورقية، عليها العديد من الرسومات الأخرى لشخصيات كارتونية أو أجنبية، قبل ذلك».

يواصل: «الأمر يستغرق ما بين 3- 4 ساعات لتنفيذ الرسمة واستخدم هنا أنواع الألوان المتوافرة والتي تمنح الصورة مظهر أنيق ومختلف، كل ما أقوم به هو لاستغلال وقت فراغي واستغلال موهبتي».

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ماذا عن رسم شخصيات أخرى على الطائرات الورقية؟ يقول: «ليس هناك شخصية محددة ولكن من المؤكد أن شخصية الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء ستكون فكرتي المقبلة».

يختتم حديثه: «أتمني بعد انتهاء أزمة كورونا استغلال المواهب التي انتشرت وظهرت خلال تلك الأزمة، يمكن إقامة كرنفالات على أرض مصر ستكون مصدر إبهار للعالم بأجمعه».

كان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.