شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر لدى نيقوسيا تنجح فى إعادة عالقين مصريين بالشطر الشمالى لقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، إن السفارة المصرية لدى قبرص تمكنت من نقل إعادة عدد من المصريين العالقين في الشطر الشمالى لقبرص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج لإعادة المصريين العالقين من المناطق المختلفة بالعالم.

وأكد المصادر، أن السفارة المصرية في قبرص تمكنت، اليوم الأربعاء، وبمساعدة السلطات القبرصية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من إعادة مجموعة المواطنين المصريين العالقين في الشطر الشمالى لقبرص، وذلك في إطار العمل المتواصل للسفيرة المصرية لدى نيقوسيا مى طه خليل.

ولفتت المصادر إلى أن السفيرة مصر لدى نيقوسيا مى طه قامت بالإشراف على الترتيبات الإجرائية المعقدة بالتنسيق مع السلطات القبرصية التي أبدت تعاونا كبيرا وتسهيلات للسماح بعبور مجموعة من المصريين أغلبهم من الطلبة العالقين بالشطر الشمالى لقبرص بالمرور وذلك حتى يتسنى اعادتهم لمصر على متن الطائرة الاستثنائية لنقل المواطنين العالقين في قبرص التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للسلام في قبرص.

وأشارت المصادر إلى أن الترتيبات تجرى حاليا لوصول طائرة استثنائية لنقل المصريين العالقين في قبرص يوم 13 يونيو الجارى.