شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المعارض والمؤتمرات»: جائحة كورونا تسببت في وقف نشاط الهيئة بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن بنك الاستثمار القومى لم يقم بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادلة أرض المعارض البالغ مساحتها 101 فدان مقابل مديونية الهيئة لدى البنوك والبالغة نحو 700 مليون جنيه، ومستمر في احتساب الفوائد الخاصة بتلك الديون وغرامات التأخير وملاحقة الهيئة قضائيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 2020/2021.

واستعرض «يونس» تحركات الهيئة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأوضاع المالية للهيئة نتيجة جائحة انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من وقف نشاط الهيئة بالكامل، مشيراً إلى أنه تم تعديل التقسيم الداخلى للمعارض لمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى للحد من انتقال الفيروس.

وقال النائب محمد زكريا محى الدين، إن الأوضاع ستختلف عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن غالبية المؤتمرات تنعقد الآن عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، مطالباً رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمواكبة تلك التطورات حتى يمكنها تغطية جزء من الخسائر المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة.

ورد رئيس الهيئة المصرية للمعارض، قائلا إن أنشطة المعارض والمؤتمرات توقفت منذ شهر مارس الماضى وحتى الآن، مضيفا أن تداعيات الفيروس بدأت تظهر أيضا على الربعين الأول والثانى من العام المالى الجديد 2020/2021، حيث بدأ منظمو المعارض في سحب المقدمات المالية التي سبق وأن سددوها للهيئة، وذلك لعدم قدرتهم على إقناع العارضون بالمشاركة في المعارض في ظل الظروف الراهنة.

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