شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جاكرتا يُقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا، صباح اليوم الأربعاء، بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وأعقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، عبر الفيديو كونفرانس، حيث رحبت بالسفير أشرف سلطان في اندونيسيا مُشيرة إلى العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين وحرص بلادها المُستمر على التنسيق والتشاور الثنائي مع مصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشار السفير سلطان إلى تطلُع مصر للتعاون الجاد مع الجانب الاندونيسي لدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والبناء على ما تم خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة نتائج ومخرجات الزيارة الهامة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اندونيسيا في سبتمبر 2015، وبما يتناسب مع الفرص المتاحة بالبلدين وإمكاناتهما الآخذة في النمو.

وأكد السفير المصري على ما تشهده العلاقات المصرية الاندونيسية من تطورات إيجابية ملموسة على مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، وهو ما يُسهم في تعضيد التواصل والترابط بين البلدين والشعبين.