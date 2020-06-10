شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية في 112 لجنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية تجري استعدادات مكثفة لإجراء مارثون الثانوية العامة، حيث تم تجهيز 112 لجنة ليؤدي الامتحان بها 42 ألف و300 طالب على مستوي المحافظة.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة في تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات.
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