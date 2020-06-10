شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.
واستعرض اللواء عادل الغضبان ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 وكذلك الأسس والاعتبارات ونتائج تنفيذ العام المالى 2019/2020، مؤكدًا أن الخطة المالية تتضمن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية، مؤكدا ان أحياء الزهور والضواحى لها النصيب الأكبر من المشروعات خلال العام الحالى .
ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين محافظة بورسعيد والوزارات التي تتولى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها مع المديريات التابعة لها بشأن الخطة الاستثمارية والمالية للمشروعات التي تشهدها المحافظة حاليا، مشددًا على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإنجاز المشروعات الجارية طبقا للجداول الزمنية المحددة.
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