شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «خلية أزمة كورونا» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التعامل السريع لإنقاذ حياة المواطنين بتسخير كافة الإمكانيات الطبية مع البعد عن الروتين والمركزية للوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر.

وطالب «عطية» خلال رئاسته اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا، الأربعاء، بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بمديرية الصحة والمستشفيات لتحديد الأولويات والأسبقيات في إدخال الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل طبقاً للتشخيص الطبى حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالهم على الوجه الأكمل، موجهاً بضرورة استقبال المستشفيات للحالات القادمة إليها عبر سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية معهم لتقديم الخدمة العلاجية والطبية بالجودة المطلوبة، بجانب التنبيه على العاملين بالمواقع الصحية والمستشفيات بالمعاملة الحسنة مع المرضى والمترددين على المستشفى.

وأعطى توجيهاته بالتأكيد على توافر كافة الإمكانيات الوقائية والعلاجية وغيرها والمرور الميدانى لضمان تقديم الخدمة على أعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة، بجانب توضيح المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ ذلك لرفعها للمستوى الأعلى لسرعة وضع الحلول العاجلة لها بالشكل المطلوب.

وكلف مسئولى الصحة بالبدء في إجراءات التعاقد لتوفير 160 أسطوانة أكسجين للاستشفاء للحالات المتوسطة لوضعها بالدور الذي تم توجيه المحافظ بإضافته بنزل الشباب بطاقة 51 حالة، بجانب القيام بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة لاستثمار ما لديهم من إمكانيات لصالح المنظومة الطبية الخاصة بإدارة أزمة كورونا، مع قيام مديرية الصحة أيضاً باستكمال توزيع «الحقيبة الطبية» التي تم تجهيز الدفعة الأولى منها بواقع ألف شنطة بمعرفة المديرية على المخالطين للحالات الإيجابية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء خلية إدارة أزمة كورونا استخدام دار الضيافة الخاصة بالجامعة لمرضى الأطقم الطبية من مستشفى أسوان الجامعى، والتنسيق لتوفير أماكن للغسيل الكلوى للمرضى المصابين بكورونا، مع العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى التأمين الصحى من 14 إلى 71 سرير، وأيضاً زيادة عدد الآسرة المخصصة للعزل بمستشفى دراو من 6 إلى 80 سرير، بالإضافة إلى تواجد دوريات أمنية بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والجامعى لمنع أي احتكاكات مع الأطقم الطبية.

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