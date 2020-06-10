شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والإعلام يبحثان سبل التعاون حال عودة النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدولة للإعلام اجتماع بين أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث طرق التعاون في حالة عودة النشاط الرياضي وكيفية التعامل معه إعلاميًا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين في الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، ودعم الشباب بمجموعة من النماذج المشرفة والتى تمثل قيمة كبيرة لديهم ليس فقط في المجال الرياضى وانما في مختلف المجالات، وكذلك عمل حملات توعية لزيادة الوعى لدى الجمهور ومخاطبة الشباب بطرق مختلفة.

يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع الوزارات الأخرى في مسألة رفع الوعي لدى المواطنين.

ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع وزراء آخرين خلال المرحلة المقبلة.