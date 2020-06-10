شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف البحث عن مركب شحن تسببت في تلوث بترولي بشواطئ مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر من جهودها لتحديد هوية مركب شحن تسببت في حدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية، أمام شواطئ عدد من القرى السياحية بمرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وقام جهاز محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي للجهاز، بالحصول على عينة من الزيت الخام لفحصها بمعامل وزارة البيئة بالسويس، وبيان بصمتها والجهة المتسببة في التلوث، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والأضرار التي ألحقت بالبيئة البحرية.

وتبين من التحقيقات الأولية للواقعة، أن غرفة عمليات الطوارئ بوزارة البيئة تلقت بلاغا من محميات البحر الأحمر باكتشاف تلوث بترولي بالبقع الزيتية ما بين جزيرة أبوالكيزان وشواطئ عدد من القرى السياحية، وعلى الفور تم الدفع بفرق مكافحة التلوث بالتنسيق مع مسؤولي مدينة مرسى علم والقرى السياحية للسيطرة على البقع الزيتية ومكافحتها.

وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة لبيان الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وحجم التعويضات المالية.

مركب شحن متسببة في تلوث بترولي امام شواطئ عدد من القري السياحية بمرسي علم

مركب شحن متسببة في تلوث بترولي امام شواطئ عدد من القري السياحية بمرسي علم

مركب شحن متسببة في تلوث بترولي امام شواطئ عدد من القري السياحية بمرسي علم