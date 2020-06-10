شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن جديد لمنظومة استفسارات وشكاوى مواطني «الجيزة» بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الجيزة عن تخصيص خط ساخن جديد برقم «15571» خاص بغرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية، للعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لمنظومة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن فيروس كورونا. وأكدت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على سرعة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والمتعلقة بمرض كورونا، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة. واعلنت المحافظة عن أرقام طوارئ أخرى بذات الشأن هي: 16528 «منظومة الشكاوى الحكومية» .

114 «غرفة عمليات المحافظة»

35714170 «مديرية الشؤون الصحية بالجيزة» .

إلى جانب رقمي 105- 15335 «الخط الساخن لوزارة الصحة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 36,829

تعافي 9,786

وفيات 1,306

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