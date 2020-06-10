شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: رفع كفاءة 95 مدرسة ودعمهم بأجهزة «داتا شو ولاب توب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود المجتمع المدني في دعم منظومة التعليم بالمحافظة خاصة بالقرى والتجمعات الصحراوية من خلال التعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم ودعم التعليم المجتمعي بمحافظة مطروح بعدد 95 مدرسة بالشراكة مع جمعية الرعاية المجتمعية، وذلك بحضور فتحى الجمل، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وأحمد نصار رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتم مناقشة المقترح المقدم برفع كفاءة المدارس المدرجة ضمن المشروع، وتزويدها بعدد من الأجهزة والفرش، ومنها عدد 133 جهاز حاسب آلى ولاب توب، وعدد 138 جهاز عرض التوضيحي (داتا شو)، و2123 كرسى أطفال ومدرسين وغيرها من الفرش والاثاث المدرسي، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية خاصة الألبان والبسكويت تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين، والعمل على نجاح وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وبما يعود بالنفع على الطلاب وتنميتهم تعليمياً وثقافياً واجتماعياً، وخلق بيئة تعليمية متميزة لهم، حيث يستفيد من المشروع عدد 4272 تلميذاً بمطروح.

ووجه محافظ مطروح، مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بعرض خطة توزيع الأجهزة والفرش والأثاث لتحقيق أقصى استفادة لجميع الأماكن المستهدفة، مقدما الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية بالمحافظة خاصة مؤسسة مصر الخير والجمعيات المشاركة في دعم منظومة التعليم بمطروح.