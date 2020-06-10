شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة المطرية يُحذر محافظ الدقهلية: «مرضى كورونا يتجولون في الشوارع» (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مما اسماه بـ«خطورة الوضع داخل قسم العزل بمستشفى المطرية، وعدم التزام المرضى بالعزل المنزلي، واختلاطهم بالمواطنين الأصحاء»، مؤكدًا أن «المرضى يسيرون في الشارع».

وقال «حمص» في مذكرة رسمية أرسلها إلى المحافظ، الأربعاء، إنه «من خلال المتابعة المستمرة للموقف الوبائي لمرضى كورونا تلاحظ تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بقسم العزل بمستشفى المطرية المركزي المخصص له الدور الخامس بالمستشفى والذي على إثره قد قام المختصون بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بإصدار تعليماتهم إلى الإدارة الصحية بالمطرية بتنفيذ العزل المنزلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة المطرية».

وأضاف: «بعض من مرضي العزل المنزلي يتجولون في شوارع مدينة المطرية، وعدم الالتزام بإجراءات العزل المنزلي وذهابهم إلى المنشآت الصحية للحصول على الأدوية المقررة ضمن برتوكول العلاج، مما تسبب في حالة من الزعر بين المواطنين، بالإضافة لسماحهم لذويهم بزيارتهم في أي وقت، مما ينعدم معه تحقيق الهدف المرجو من العزل»، مشيرًا إلى أن «مساحات الوحدات السكنية في مدينة المطرية صغيرة جدًا، والتي تتراوح في معظمها بين 40 متر مربع إلى 70 متر، في حين عدد أفراد الأسرة الواحدة كبير والذي يتراوح بين 4 إلى 7 أفراد، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات لا يوجد بها سوى دورة مياه واحدة».

وطالب رئيس مركز ومدينة المطرية بـ«استغلال مبني العيادات الخارجية والمكون من 4 طوابق بمستشفى المطرية المركزي كمبني عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن «بعض مرضى العزل المنزلي يتجولون بالشوارع، ولا يلتزمون بالعزل بل إن بعضهم يذهب للمنشآت الصحية للحصول على الأدوية المقررة ضمن برتوكول العلاج، مما تسبب في حالة من الزعر بين المواطنين».

وأوضح «حمص» أن «مبني العيادات الخارجية بالمستشفى خالي تماما وغير مستغل بالإضافة إلى كونه معزول عن باقي أقسام المستشفى ويطل على باب مستقل بممر آمن يضمن عدم اختلاط حالات العزل بباقي رواد المستشفى»، مشيرًا إلى أنه «سبق وأن تم اختيار مستشفى المطرية المركزي ضمن 320 مستشفيات عزل حالات الاشتباه لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية نظرا لكبر مساحتها واحتوائها على كافة التجهيزات الحديثة والملائمة لهذا الغرض، واقترحت تخصيص مبني العيادات الخارجية لعزل مصابي فيروس كورونا الذين يتعذر معهم تطبيق العزل المنزلي».

من جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعرض ما ورد في المذكرة من مقترحات على الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة لدراسته واتخاذ القرار المناسب.

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مذكرة من رئيس مدينة لمحافظ الدقهلية