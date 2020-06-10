شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الصناعات الغذائية»: إيقاف الموافقات البيطرية لاستيراد اللبن البودرة يهدد مصانع الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية وعضو غرفة الصناعات الغذائية، إن قرار الهيئة العامة للحجر البيطري في القاهرة، بوقف استيراد اللبن البودرة يهدد عدد كبير من مصانع الأغذية بتوقف خطوط إنتاجها، وذلك لعدم وجود بدائل، مشيرا إلى أن «دور الحجر البيطرى هو تقييم الدولة الموردة لنا، أما قرار وقف الاستيراد أو حتى التصدير هو قرار يخص وزارة الصناعة والتجارة فقط».

وأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة غير واقعى في ظل هذه الظروف، نتجه أننا خارج موسم إنتاج اللبن السائل، لافتا إلى أن الكثير من الصناعات تعتمد بشكل كلى على اللبن البودرة مثل مصانع الجبنة المطبوخ مثلثات صناعه الجبن البيضاء، وهو ما يتطلب خلط اللبن البودرة بالسائل للمحافظة على العدد البكتيرى، لأن اللبن في مصر العدد البكتيرى به عالي جدا بالإضافة لصناعه البسكوت والحلويات وصناعات لا حصره لها.

وأشار عضو الصناعات الغذائية، إلى أن اللبن السائل مصاب بعدد كبير من التلوث، ولذلك تجد بكل المصانع خطوط تعقيم وبستره، ويكون الاعتماد على اللبن البودرة، لافتا إلى أن منع استيراد الألبان يعنى وقف هذه المصانع عن الإنتاج وهذا يعنى تدمير جزء كبير من الصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن كافة المصانع العالمية العاملة في مصر تعتمد على اللبن البودرة وليس السائل وهو ما يهدد الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الرئيس وجه بعمل مراكز تجميع لبن سائل في القرى الريفية كثيفة الإنتاج، في وقت يسجل متوسط استهلاك الفرد من اللبن من 12 إلى 14 لتر سنويا في مصر وعالميا من 26 إلى 32 لتر.