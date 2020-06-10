شكرا لقرائتكم خبر عن «محدّش يبخل على غيره».. قصة أول متبرع ببلازما الدم لمرضى كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى مينا، أول المتبرعين ببلازما الدم لمصابي فيروس «كورونا المستجد»، كواليس تبرعه بالبلازما، بعد خضوعه للعلاج في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وتعافيه من المرض.

بتاريخ 12 إبريل، تبرّع «مينا» بالبلازما، كما يقول: «ربنا إداني النعمة دي والمفروض محدش يبخل بيه على غيره، لو كل شخص اتبرع بالبلازما هيفيد شخصين».

وعن كواليس التبرع، ذكر «مينا» خلال ظهوره ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على «إكسترا نيوز» أن، التبرع يتم خلال ساعة واحدة فقط وبدون الشعور بأي أعراض أو ألم.

«كان عندي رشح بسيط»، قال «مينا» إنه لم يُعاني من أعراض «كورونا»، لكنه اكتشف إصابته بالصدفة بعد إصابة والده بالفيروس، فأجرى المسحة وتأكد من إيجابية إصابته، ودخل مستشفى العزل بالإسماعيلية لمدة 13 يومًا.

سبق وأعلنت وزارة الصحة نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين من فيروس كورونا لـ30 حالة من المصابين، والتى تحتوى على أجسام مضادة للفيروس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ناشدت المتعافين من فيروس «كورونا المستجد»، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجّه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المرضى.

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