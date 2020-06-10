شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» تعقد جلسات حوارية مع متضرري «ترعة الزمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوزارة أرسلت التقرير الخاص بمحور شارع ترعة الزمر، وذلك بناء على طلب اللجنة عقب تنظيمها زيارة للموقع قبل عيد الفطر.

وأضاف «حمودة» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، الأربعاء، أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة التقرير بالتفصيل، بالإضافة للاستماع لعدد من المتضررين من الأهالى، وذلك من خلال عقد عدد من جلسات الاستماع للوقوف على كافة التفاصيل، بالإضافة لاستدعاء كافة الجهات المعنية للوصول لحلول مرضية وإعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الوفد البرلمانى الذي زار الموقع طلب من المحافظة بعض الأوراق المتعلقة بتراخيص العقارات المتضررة، ورسم يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم والعمارات المطلة وأبعادها وبعدها عن المسار، ومراحل تطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور، اشتراطات البناء للعمارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة، والقيمة السوقية للعقارات في تلك المنطقة.

ولفت «حمودة» إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهاز التعمير، الوقوف على موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، مبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، كيفية تلافى المشاكل الحالية في المراحل المقبلة والبدائل المختلفة، تحديد المسارات المرورية أسفل الكباري بمنطقة العمرانية، الاحتياطات التي سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور، والعوائق التي واجهت المشروع في المرحلة السابقة والحلول التي تم اتخاذها.