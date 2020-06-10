شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توافق على زيادة موازنة المجلس: «أصبحت 1.6 مليار جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، التي بلغت مليار و606 مليون جنيه، مقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه.

وقال «عمر» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن تلك الزيادة تتمثل في العلاوتين التي تم صرفهما هذا العام «الدورية والرئاسية»، مؤكدًا أنه «لا زيادة في مكافآت النواب خلال السنة المالية 2020/2021، ولا زيادة في موازنة المجلس سوى الـ55 مليون الخاصة بالعلاوات، وستظل مكافئة النواب كما هي دون زيادة خلال الفصل التشريعي الأخير، وتستمر مع مجلس النواب الجديد لمدة 6 أشهر».

وأضاف أن تقرير اللجنة النهائي عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، سيكون مختلفا متأثرًا هو الآخر بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والقومى، مشيرًا إلى أن «الاعتمادات الإضافية التي سيوصى بها التقرير ترتكز في قطاعات هي حائط الصد ضد هذا الوباء وأى ظروف أخرى تشبه بتلك التي يمر بها العالم.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن «الزيادات التي سيوصى بها التقرير ستكون في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمي، والتقرير تضمن أيضاً توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات في أخرى لترشيد الإنفاق العام وتوجيه قدر أكبر من الإنفاق في القطاعات التي سبق ذكرها».

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزى، على مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، وذلك تمهيدا للانتهاء من تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس العام، لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

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