شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة البرلمان» توافق على موازنة «الطيران المدني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروعي خطة التنمية والموازنة للسنة المالية 2020- 2021، فيما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها «ديوان عام الوزارة وهيئة الأرصاد الجوية وصندوق دعم الطيران».

وقالت اللجنة في تقريرها، أن جميع البنود تمت صياغتها بما تم التوافق عليه بين وزارتي المالية والجهات التابعة لوزارة الطيران المدني.

وقال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن قطاع الطيران المدني يعد الأكثر تأثراً من أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19، فبعد انتشار الفيروس أغلقت دول العالم حدودها أمام حركة المسافريين المدنيين.

وأضاف «صدقي»، أنه تم فرض قيود للحد من انتشار الفيروس مما عرض حركة الطيران المدني لانخفاض هائل بسبب هذه القيود وكبد شركات الطيران سواء الرسمية «شركة مصر للطيران» أو الخاصة خسائر كبيرة مع إلغاء الحجوزات.