شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تبدأ تجهيز لجان الثانوية العامة لتحقيق التباعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم : إجراء مباحثات هاتفية بين مصر واليابان حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية الصحة تكشف قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض.. اعرف التفاصيل التعليم العالى فى 6 سنوات.. إنشاء مدينة الفضاء المصرية و25 مستشفى جامعى التعليم تبدأ تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة لتحقيق التباعد بين الطلاب Advertisements وزارة العدل تستجيب لموظفى الشهر العقارى وتتحمل تكاليف تحاليل كورونا وزارة التضامن: 17638 منفذا للمعاشات ونتابع عمليات انتظام الصرف القوى العاملة: تمديد العمل بتخفيض رسوم تصاريح العمل بالأردن حتى أول يوليو المقبل التعليم تحدد شروط والأوراق المطلوبة لقبول اعتذرات المعلمين عن أعمال الامتحانات وزيرة البيئة تشارك باحتفالية مشروعات الطلبة الفائزين بمسابقة القضايا البيئية الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية والخضر واللحوم بالمنافذ بسعر مخفض الصحة: زيادة المتبرعين ببلازما الدم بعد فتوى الأزهر بوجوب تبرع متعافي كورونا

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