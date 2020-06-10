شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري. وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن موضوع خطبة الجمعة عن : أسباب رفع البلاء ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس. Advertisements

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