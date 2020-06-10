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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عودة الأنشطة تدريجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها ملف عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها

 

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية فى كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجارى ، على أن يتم العودة فى بعض الأنشطة مثل: الأنشطة وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى "اعتباراً من منتصف يونيو الجارى سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر فى دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التى يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".

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