شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مباحثات هاتفية بين مصر واليابان حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السفير الدكتور هانى سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع السفير "كاتسوهيكو تاكاشي" مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، تناولت استعراض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُستجد، والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين فيما يتعلق بدعم الإمكانيات الطبية وسياسات الصحة العامة لمواجهة تلك الجائحة، حيث أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية عن تقديرنا للمساعدات المقدمة من الجانب اليابانى لتوفير الاحتياجات الطبية ودعم برامج تنميه القدرات البشرية فى مجال الصحة العامة بمصر.

تطرقت المباحثات أيضًا إلى بحث سبل تطوير مجالات التعاون الثنائى، واتفق الجانبان على أهمية توطيد الحوار السياسى خلال الفترة المقبلة والبناء على مخرجات الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجى القائم بين البلدين، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بما فى ذلك الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التى تحول دون اجتذاب مزيد من الاستثمارات والارتقاء بحجم التبادل التجاري.

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واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية فى هذا الصدد الإجراءات التى اتخذتها مختلف الأجهزة المصرية، بتوجيهات من مجلس الوزراء، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتذليل أية معوقات تواجه الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر، بما يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري.

وقد دعا السفير الدكتور هانى سليم الجانب اليابانى إلى النظر فى إقامة منطقة صناعية يابانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ظل تطلع بعض الشركات اليابانية للتوسع بالسوق الأفريقي.

هذا، وتناول المسئولان ملف التعاون الإنمائى الذى يُعد من ركائز التعاون الثنائى بين البلدين، حيث أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية عن التقدير لما يقدمه الجانب اليابانى من دعم لمصر فى هذا الإطار. كما حرص الجانبان على تناول مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية المحورية، والملفات ذات الاهتمام المُشترك، حيث اتفقا على أهمية استمرار تبادل الرؤى إزاء تطورات تلك الملفات ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.