شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نشرة أخبار الخليج 365 تكشف أخر المستجدات بليبيا واستعدادات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت نشرة ”الخليج 365” التي قدمتها الزميلة شروق وجدى وأعدها الزميل على حسان أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، وأبرزها إعلان الجيش الليبي تدمير منظومة دفاع جوية تركية وإسقاط طائرة مسيرة فى جارف. كما تناولت النشرة الإخبارية التي يقدمها الخليج 365 الكثير من الأخبار الهام ومنها تصريحات منظمة الصحة العالمية عن عودة الحج والعمرة، وأنها تحتاج لإجراءات مشددة وإعلانها أنه لا علاج للفيروس المستجد حتى الآن، بالإضافة إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء للمستثمرين، أن الدولة تعمل على توطين الصناعات المختلفة فى مصر. وإلى أبرز عناوين النشرة: - التعليم تبدأ تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة لتحقيق التباعد بين الطلاب

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