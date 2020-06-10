شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه من الصعب وصف اجتماع سد النهضة الذى عقد أمس بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أى نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.

وعكست المناقشات وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التى قدمتها اثيوبيا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبى، وكذلك كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو 2020.

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وأكدت مصر على ثوابت مواقف القاهرة فى هذا الشأن، التى تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أى إجراء أحادى بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق، وأن مرجعية النقاش وثيقة 21 فبراير 2020 التى أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية، وأن يكون دور المراقبين كمسهلين، أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل الى الإتفاق الكامل للملء والتشغيل.

وفى ختام الاجتماع تم التوافق على عقد اجتماع اخر بحضور المراقبين اليوم.

الجدير بالذكر أنه بعد مرور ثلاثة اسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر واثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى، انعقد أمس 9 يونيو 2020 اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب إفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.