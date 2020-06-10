إحباط ترويج 10طن "يوسفي مبرد" غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت شرطة التموين والتجارة بمحافظة البحيرة، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، لحيازته (10طن "يوسفي مبرد") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما ضبطت شرطة التموين والتجارة بمحافظة القليوبية، مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لحيازته (3,050 طن سلع غذائية) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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