ضبط مدير مخبز استولى على 564 ألف جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 564 ألف و480 جنيه بدون وجه حق.

تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، أفاد بأن المبالغ التي تحصل عليها مدير المخبز مقابل انتاج وتصنيع الخبز دون انتاجه فعلياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.