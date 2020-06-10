ضبط مدير مصنع حجب 40 ألف لتر مطهرات طبية عن التداول بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، لحيازته 7573 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "ماسحة طبية، شرائط تحليل سكر ترمومتر" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت شرطة التموين، المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 40 ألف لتر "مطهرات طبية، منظفات صناعية"، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.