برسوم بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط تهريب سجائر أجنبية بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع، للتهرب من سداد 35 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية بميناء غرب بورسعيد.
كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) باستيراد عدد (1) حاوية مشمولها "سجائر" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء غرب بورسعيد، وقيام أصحاب الشأن بالتقدم بطلب لإعادة تصدير مشمول الحاوية إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء شرق بورسعيد، كما أضافت التحريات أن مشمول الحاوية مخبأ بداخلها أصناف مخالفة لما ورد بالمستندات وغير مطابقة للمواصفات.
تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (1040) كرتونة سجائر أجنبية الصنع، بالعرض على الجهات المختصة ببورسعيد أفادت بأن "مشمول السجائر غير مطابق للمواصفات وضار بالصحة العامة ويوصى بإعدامها".
قدرت إجمالي قيمة الرسوم والضرائب النوعية المستحقة والتعويض الجمركي المستحقة عن الرسالة بأكثر من 35 مليون جنيه)
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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