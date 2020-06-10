محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، صاحب مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص داخل عبوات منقوصة الوزن ومد تاريخ الانتاج والصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بتعبئة الأرز داخل عبوات ومد تاريخ الانتاج والصلاحية المدون عليها، بالإضافة إلى إنقاص وزنها والطباعة على العبوات أنها خاصة بوزارة التموين، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع بالأسواق.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وأمكن ضبط (75 طن من الأرز)
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب مصنع لتعبئة الأرز منقوص الوزن في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.