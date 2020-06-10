محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، السويس، مطروح، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الشرقية) في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).
كما ضبطت الأجهزة الأمنية (سيدة - مقيمة بمحافظة جنوب سيناء) في كمين أُعد لضبطها بدائرة "قسم شرطة الجناين بالسويس "وبحوزتها (24 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (عاطل وسائق، بمحافظتي مطروح والإسكندرية) وبحوزتهما (110 طربة لمخدر الحشيش - 20 ألف قرص- مبلغ مالي- هاتف محمول).
قُدرت قيمة المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت مليونين و880 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة مليونين و 880 ألف جنيه.. ضبط سيدة و3 رجال بحوزتهم 184 طربة حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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