رئيس الأركان: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية لمواجهة المخاطر والتحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية.

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ونقل فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم والتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.