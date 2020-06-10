"القومي للمرأة" ينعي السفيرة نرمين عفيفي قنصل مصر العام في إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
نعى المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، السفيرة نرمين عفيفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، التي وافتها المنية أمس.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة السفيرة نرمين عفيفي التي شهد لها الجميع بكفاءتها كدبلوماسية مصرية تقلدت العديد من المناصب؛ منها نائب رئيس البعثة المصرية في برلين، ومديرة لشؤون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية.
ويعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلًا الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، معقبًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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