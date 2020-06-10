75% رفضوا التسجيل.. طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة لحل أزمة أطباء تكليف مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة التوصل إلى حل لأزمة أطباء تكليف مارس 2020؛ خصوصًا أن الوضع الصحي الحالي الذي تمر به مصر يتطلب تعاون الأطباء ونقابتهم مع مسؤولي وقيادات وزارة الصحة؛ لتخطي الأزمة.

وأوضح بركات، خلال طلبه اليوم الأربعاء، أن نظام التكليف الجديد يقضي فيه الخريج ثلاثة أشهر بالوحدة الصحية، وباقي السنة يتم تقسيمها لتكون الدفعة 3 أقسام؛ أول قسم يظل بالوحدات الصحية والباقي بالمستشفى، ثم يتم التبديل، فنرى حرمان الوحدات الصحية من أكثر من ثلثي القوى البشرية التي تعمل بها، وبالتالي ستجد وحدات مغلقة؛ خصوصًا في ظل وجود نقص بالأطباء في الوحدات الصحية؛ فهي مشكلة متكررة منذ سنوات، والنظام الجديد سيفاقم الأزمة، أو تجد أن بعض الوحدات بها طبيب واحد فقط.

وأكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن 75% من دفعة تكليف مارس 2020، رفضوا التسجيل في الحركة بالنظام الجديد، وأن نصف من سجلوا سيتركون مقاعدهم للانضمام إلى نيابة الجامعة، وأوضح أن هذه النسبة تؤكد وجود مشكلة حقيقية في نظام التكليف الجديد، فرغم وجود مشكلات في النظام القديم، مثل عدم إتاحة الدراسة لأكثر من نصف الدفعة؛ فإنه لم يلاقِ هذا الحجم من الاعتراض.

وأشار البرلماني إلى ضرورة حل الأزمة قبل نهاية يونيو، تجنبًا لحدوث أزمة ممثلة في امتناع الأطباء عن التسجيل وقيامهم بالتواصل مع الجامعات بالخارج خصوصًا بعد فتح الطيران، موضحا أن مصر بها 103 آلاف طبيب، والسعودية بها أطباء مصريون عددهم 67 ألفًا؛ لذلك أصبحنا دولة طاردة للأطباء.