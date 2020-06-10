"القومي للمرأة" يهنئ طلعت عبدالقوي لاختياره عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها سعيدة وفخورة باختيار الدكتور طلعت عبد القوي، لعضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، مشيرةً إلى أن اختياره جاء كونه نموذجًا مشرفًا ورائدًا في العمل الأهلي والتطوعي، بالإضافة إلى تمتعه بخبرة واسعة وناجحة من خلال رئاسته للاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة؛ مما جعله يتفوق على أكثر من 100 مرشح من دول العالم لعضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، متمنيةً له المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

وتقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه، اليوم الأربعاء، بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة؛ لاختياره عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وممثلًا عن مصر وإقليم العالم العربي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يعد أكبر منظمة مدنية تطوعية أهلية في العالم تعمل في مجال الصحة الإنجابية، ويضم في عضويته 162 دولة ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، فضلاً عن ستة مقرات في أقاليم ( أوروبا – الأمريكتين – إفريقيا – العالم العربي – آسيا – جنوب شرق آسيا)، والاتحاد تم تأسيسه سنة 1952 في العاصمة الهندية نيودلهي.